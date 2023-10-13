«Чужие долги или воровство»: Платежки за отопление назвали непрозрачными

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН призвал ресурсников делать прозрачными перерасчеты за отопление, чтобы граждане не думали, что они платят за всех.

«Централизованное отопление – это единственный вариант для нашей страны. Но остается вопрос перерасчетов, потому что все происходит непонятно для пользователей. Ресурсники должны делать свою деятельность более прозрачной для граждан, чтобы люди понимали, что они платят то, что положено, а не то, что на них размазываются чужие долги или воровство. Это все вызывает недоверие», - отметил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.

