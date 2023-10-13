«Реестр лицензий»: В Москве решили проблему двойных квитанций за ЖКУ
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил, что сегодня мошеннических схем в этой сфере больше нет, а любые споры быстро решаются.
В Москве эффективно решили проблему двойных квитанций за ЖКУ путем создания реестра лицензий, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Сегодня проблемы двойных платежек практически нет. Мы фиксируем случаи с двойными квитанциями, например, в Москве тогда, когда спорят новая управляющая компания и старая. Но уже создан юридический механизм – реестр лицензий. То есть, начислять платеж имеет право та организация, которая внесена в этот реестр как управляющая. Этот механизм принес порядок. И этот вопрос сегодня не связан с мошенничеством, спор легко разрешить», - отметил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.
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