08.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Отдохнуть в России и не пожалеть об этом!»

В связи с высокими ценами на полеты за рубеж и санкциями более 70% россиян планируют путешествовать этим летом по России, следует из исследований. Согласно данным Росавиации, сейчас закрыто 11 аэропортов на юге России. Режим ограничения полетов продлен до 18 июня. На этом фоне Сочи стал хабом для южного морского побережья. Эксперты отрасли сообщают, что сейчас на курорте отдыхают более 180 тыс. человек, загрузка отелей 90%, а всего с начала года город принял более 3 млн туристов. Услуги туристам на курорте сейчас предоставляют 2 тыс. 600 отелей и 1 тыс. 800 ресторанов и кафе. После массовой драки в Сочи с участием охранников пляжа «Фрегат», в результате которой травмы получил один из отдыхающих, Ростуризм выступил за создание туристической полиции на курортах.





В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Какие южные морские курорты доступны сегодня для отдыха российским туристам и сколько придется заплатить?

Чем удивляет туристов летний сезон 2022 года?

Возможности семейного отдыха в России;

Когда брать отпуск, чтобы сэкономить?

Как меняется российский гостиничный бизнес из-за ухода иностранных брендов?





Участники пресс-конференции:



Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев;

Президент Ассоциации глемпингов Жанна Кира;

Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

