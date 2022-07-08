«Ситуация непростая»: Как туристическая отрасль справляется с уходом крупных отелей
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что многие бренды сами рассчитывают на возобновление работы в России, но прогнозов нет никаких.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал об изменениях на рынке, которые происходят после ухода ряда крупных брендов.
«Официально немногие бренды ушли из России, многие заявили о приостановки новых проектов. Ситуация непростая – отели, особенно люксовые испытывают стресс с точки зрения экономики, потому что многие из них работали на очень обеспеченных иностранных гостей, которых стало сильно меньше. На экономике это отразилось – на пятерке люксовых в городах, деловой поток ограничен. Некоторые отели меняют названия, но ими управляют российские структуры, они продолжают работать. Некоторые оставляют название, потому что собственник не согласен этой позицией. Многие бренды рассчитывают, что они вернутся, но как это будет – сложно сказать», - отметил он.
Социальные сети позволяют узнать о туристических направлениях гораздо больше информации и заранее разработать все маршруты, заявила ранее Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц в пресс-центре НСН.
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