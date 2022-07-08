«Гольф, гастрономия, дикая природа»: Названы необычные туристические направления России

Сегодня в России начинает появляться гольф-туризм и гастрономические туры, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

«Гольф-туризм становится популярным. Люди, даже не обладая какими-то серьезными деньгами, уже ездят в такие поездки по родной стране. Вообще, гастрономический туризм развивается, как базового направления его еще нет в том виде, в котором он существует в мире. Но я знаю, что есть люди, которые едут в Москву с целью посетить рестораны со звездами «Мишлен», есть направления, где гастрономия является дополнительным фактором», - рассказал Прасов.

Также, по его словам, появляются новые направления, которые связаны с природными условиями и обитателями регионов.