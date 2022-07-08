«Камчатка и Алтай»: Туристическая отрасль делает ставку на люксовый сегмент
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что летом туристы продолжают активно посещать Москву и Санкт-Петербург.
В этом сезоне люксовый туристический сегмент развивается наиболее активно, также популярным остается городской отдых в столицах, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.
«Граждане стараются ограничивать расходы на отдых, но как раз в люксовом сегменте все неплохо, но это в основном на загородных курортных направлениях, потому что лето. При этом с учетом тех ограничений, которые есть на полеты на юг России. Поэтому часть платежеспособного спроса перемещается, например, на Камчатку, на Байкал, на Алтай, в Мурманскую область. Но люксовых объектов размещения не так много, платежеспособный спрос удовлетворяется. Что касается городского туризма, в этом году он тоже себя неплохо чувствует, у Санкт-Петербурга хорошие показатели. Москве, Санкт-Петербургу, Казани при отсутствии международного туризма все равно достаточно сложно, потому что доля зарубежного туризма была высокой», - рассказал он.
В связи с высокими ценами на полеты за рубеж и санкциями более 70% россиян планируют путешествовать этим летом по России, следует из исследований. При этом, согласно данным Росавиации, сейчас закрыто 11 аэропортов на юге России. Режим ограничения полетов продлен до 18 июня.
На этом фоне Сочи стал хабом для южного морского побережья. Эксперты отрасли сообщают, что сейчас на курорте отдыхают более 180 тыс. человек, загрузка отелей 90%, а всего с начала года город принял более 3 млн туристов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- В России возросло число уголовных дел против медиков
- Sky News: Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
- СМИ: Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения
- МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
- IKEA приостановила распродажу в России
- СМИ: В спецоперации на Украине применяются снаряды «Грань» и «Китолов»
- Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в Москве
- Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
- Лавров сказал, что никого не приглашал фотографироваться на G20
- В МВД заявили о необходимости обучать езде на электросамокатах в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru