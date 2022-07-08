«Казань – номер один»: Автотуризм набирает обороты в России

«Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Минск, Адлер, Сочи – самые популярные направления в этом году. Сейчас очень стало востребованным то, куда можно доехать на машине, особенно на майские праздники. Тогда Казань было номер один, не Москва и Питер. Люди стали больше знать историю, потому что больше путешествуют, культуру локальную, это очень интересно», - отметил он.

В этом сезоне люксовый туристический сегмент развивается наиболее активно, также популярным остается городской отдых в столицах, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

