«Трасса офигительная!» Travel-блогер о путешествии из Москвы в Геленджик
Юлия Хаюц рассказала, что забронировала отель рядом с Геленджиком еще в январе, но планы пришлось поменять в начале лета.
Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц в пресс-центре НСН рассказала о недавней поездке с семьей в Геленджик.
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«Очень много людей пострадало от закрытия аэропортом на юге. Я еще в январе забронировала отель рядом с Геленджиком. И тут приходит новость, что мы никуда не едем, до начала июня я все ждала, что откроют, не открывают и встал вопрос, что делать. Мы решили ехать с детьми на машине, одному ребенку три года. Было страшно, в дороге может случиться все, что угодно. Но доехали мы шикарно. Трасса «Дон», М4 – офигительная, быстрая, машин мало, фур мало, доехать можно прекрасно. Мы доехали до Анапы, проехались по морскому побережью до Геленджика, в своем режиме, в своем темпе. Путешествие прошло на 10 баллов из 10», - поделилась она.
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