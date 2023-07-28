31.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «От гепатита до энтеровирусных инфекций: Чего опасаться россиянам даже на даче?»

Количество заболевших коронавирусом в Москве за неделю с 17 по 23 июля выросло на 20%, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Однако, Роспотребнадзор ожидает осенью новый подъем заболеваемости коронавирусом. И без коронавирусной пандемии этим летом новостные сводки говорят о разных инфекциях, которые вспыхивают в разных регионах России. Резонансными стали за последнее время случаи, когда в Саратовской области 121 человек, включая 105 детей, заразились энтеровирусными инфекциями, а в Удмуртии 16 детей попали в больницу с кишечной инфекцией из российского лагеря.

Одновременно с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в публикации на своем официальном сайте сообщила, что в период с 2000 по 2022 год число инфицированных лихорадкой денге восьмикратно возросло, а в текущем году количество заболевших почти достигло рекордных показателей.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как не привезти с отдыха болезнь в подарок?

Какие инфекции наиболее часто встречаются этим летом у россиян?

Почему этим летом активизировались отравления и кишечные инфекции?

Чем можно заболеть даже на даче?

На сколько сегодня опасен гепатит?

Как подготовить иммунитет ребенка к школе за месяц?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



