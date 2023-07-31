Заслуженный врач РФ Онищенко заявил, что осенью не будет пандемии COVID-19

«Уже скоро нужно будет готовить детей к школе. К концу августа зайдет разговор о прививках от гриппа… Проскальзывают сообщения, что будет подъем заболеваемости COVID-19. Пока нет данных, что это будет пандемия. Я уверен, что пандемии не будет, но подъем заболеваемости, безусловно, возможен. У нас случаи заражений регистрируются. Не десятки и сотни тысяч в день, но они есть. А поскольку эта инфекция передается воздушно-капельным путем, то при похолодании, уменьшении солнечной активности подъем будет. Но сверхактивности и опасности я не ожидаю. Вакцина у нас есть, если что, будем говорить о ревакцинации… Сейчас практически во всех странах мира коронавирусная регистрация продолжает идти, но на неэпидемическом уровне, в том числе и в нашей стране», - сказал Онищенко.

Ранее, 22 июля, Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. Проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Радиоточка НСН».

