Эпидемиолог Онищенко назвал места с высоким риском передачи гепатита
Уровень передачи гепатита через пищу и воду высок в некоторых регионах, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где неблагополучная ситуация с водой и пищей, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Против гепатита А есть вакцина, она проводится в рамках календаря регионального, когда возникает вспышка гепатита. Это в основном в тех регионах, где у нас есть неблагополучие с водой, с пищей, где уровень благоустройства находится на низком уровне… Соответственно, уровень передачи через пищу, воду, несоблюдение гигиенических требований более высок. Это короткий экскурс в проблему пяти гепатитов. Может возникнуть вопрос, а все ли это гепатиты? Нет, наверняка есть другие, пока мы не можем их диагностировать», - сказал Онищенко.
Ранее, 28 июля, главный гепатолог Московской области Павел Богомолов сообщил, что заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась до 7,8 случаев на каждые 100 тысяч человек. По его словам, это в три раза ниже, чем 10 лет назад, отмечает «Радиоточка НСН».
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