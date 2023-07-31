Эпидемиолог Онищенко назвал места с высоким риском передачи гепатита

«Против гепатита А есть вакцина, она проводится в рамках календаря регионального, когда возникает вспышка гепатита. Это в основном в тех регионах, где у нас есть неблагополучие с водой, с пищей, где уровень благоустройства находится на низком уровне… Соответственно, уровень передачи через пищу, воду, несоблюдение гигиенических требований более высок. Это короткий экскурс в проблему пяти гепатитов. Может возникнуть вопрос, а все ли это гепатиты? Нет, наверняка есть другие, пока мы не можем их диагностировать», - сказал Онищенко.

Ранее, 28 июля, главный гепатолог Московской области Павел Богомолов сообщил, что заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась до 7,8 случаев на каждые 100 тысяч человек. По его словам, это в три раза ниже, чем 10 лет назад, отмечает «Радиоточка НСН».

