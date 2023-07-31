«Таиланд, Индия, Китай»: Эпидемиолог Онищенко назвал страны, где есть холера

«Холера продолжает быть актуальной, она интенсифицируется в августе-сентябре. Заражение холерой происходит через воду, несоблюдение гигиенических требований, пищу. Если говорить об африканском регионе, то это ряд стран, таких как Конго, Зимбабве, Кения и так далее… Их порядка 20 стран. В Юго-Восточной Азии - Бангладеш, Индия, Непал, Таиланд. Кроме того, холера есть в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Пакистане, Сомали, Китае, Филиппинах, США, Доминикане, Испании, Италии, Швеции», - сказал Онищенко.

Он также рассказал, что сегодня в Конго, Монголии, Китае, американском регионе и на Мадагаскаре можно заразиться чумой. Кроме того, Онищенко отметил, что лихорадка Денге представляет опасность, в частности, для жителей Индонезии, Мальдив, Франции и Казахстана.

«Лихорадка Денге передается комарами. Здесь Бангладеш, Индонезия, Мальдивы, Филиппины, Сингапур, Австралия, Камбоджа, Антигуа, Аргентина, Венесуэла, Гаити, Республика Доминикана, Колумбия, США, Франция, Великобритания. Тут чистыми руками себя не спасешь, нужны репелленты, чтобы отпугивать комаров. Лихорадку Денге завезли даже в Казахстан», - резюмировал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где неблагополучная ситуация с водой и пищей.

