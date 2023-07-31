Онищенко рекомендовал тщательно мыть фрукты, чтобы не заболеть энтеровирусом
Самая надежная обработка фруктов и овощей – термическая, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, чтобы не заболеть энтеровирусной инфекцией, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Завтра наступает последний месяц лета. Естественно, этому периоду свойственен подъем заболеваемости кишечными инфекциями. На повестке дня энтеровирусная инфекция, которая передается через грязные руки, воду, плохо промытые овощи-фрукты, а сейчас как раз их сезон. Конечно, они полезны, но надо хорошо промывать. Самая надежная обработка – термическая, но можно потерять много полезных свойств. Надо есть овощи и фрукты свежими. В Москве их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, можно использовать бутилированную воду», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где неблагополучная ситуация с водой и пищей.
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