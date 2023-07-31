Онищенко рекомендовал тщательно мыть фрукты, чтобы не заболеть энтеровирусом

Самая надежная обработка фруктов и овощей – термическая, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, чтобы не заболеть энтеровирусной инфекцией, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 121

«Завтра наступает последний месяц лета. Естественно, этому периоду свойственен подъем заболеваемости кишечными инфекциями. На повестке дня энтеровирусная инфекция, которая передается через грязные руки, воду, плохо промытые овощи-фрукты, а сейчас как раз их сезон. Конечно, они полезны, но надо хорошо промывать. Самая надежная обработка – термическая, но можно потерять много полезных свойств. Надо есть овощи и фрукты свежими. В Москве их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, можно использовать бутилированную воду», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где неблагополучная ситуация с водой и пищей.

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ФОТО: РИА Новости
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