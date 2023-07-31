Эпидемиолог Онищенко: В России разработали актуальную вакцину от гриппа

Россия получает сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатывает промышленный банк и с него готовит и три-вакцину, и тетра-вакцину, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

Россия получила в апреле данные об актуальных штаммах гриппа, поменялся только один – H1N1, остальные остались прежними, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«В апреле мы уже получили из пяти международных лабораторий под эгидой ВОЗ данные об актуальных штаммах. Там меняется только один – H1N1, остальные остались прежними. Мы получаем сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатываем промышленный банк и с него готовим и три-вакцину, и тетра-вакцину – и взрослую, и детскую. Они вырабатываются на наших предприятиях, прежде всего в Уфе. Думаю, в середине августа вакцина уже начнет поступать в регионы, а затем будет дан старт вакцинации к новому эпидемическому подъему заболеваемости гриппом», - сказал Онищенко.

Ранее, 28 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцин против гриппа начнутся в России с 1 августа. Он подчеркнул, что вакцина обновлена под актуальные штаммы вируса, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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