Эпидемиолог Онищенко: В России разработали актуальную вакцину от гриппа
Россия получает сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатывает промышленный банк и с него готовит и три-вакцину, и тетра-вакцину, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Россия получила в апреле данные об актуальных штаммах гриппа, поменялся только один – H1N1, остальные остались прежними, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«В апреле мы уже получили из пяти международных лабораторий под эгидой ВОЗ данные об актуальных штаммах. Там меняется только один – H1N1, остальные остались прежними. Мы получаем сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатываем промышленный банк и с него готовим и три-вакцину, и тетра-вакцину – и взрослую, и детскую. Они вырабатываются на наших предприятиях, прежде всего в Уфе. Думаю, в середине августа вакцина уже начнет поступать в регионы, а затем будет дан старт вакцинации к новому эпидемическому подъему заболеваемости гриппом», - сказал Онищенко.
Ранее, 28 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцин против гриппа начнутся в России с 1 августа. Он подчеркнул, что вакцина обновлена под актуальные штаммы вируса, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: ВСУ обстреляли пункт пропуска Шебекино
- ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31
- МЧС: В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек
- Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех
- Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
- Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
- Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией
- Мадонна поблагодарила родных и близких после госпитализации
- Дело возбудили против челябинца, 14 лет удерживавшего похищенную девушку
- МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru