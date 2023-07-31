Эпидемиолог Онищенко: В России разработали актуальную вакцину от гриппа

«В апреле мы уже получили из пяти международных лабораторий под эгидой ВОЗ данные об актуальных штаммах. Там меняется только один – H1N1, остальные остались прежними. Мы получаем сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатываем промышленный банк и с него готовим и три-вакцину, и тетра-вакцину – и взрослую, и детскую. Они вырабатываются на наших предприятиях, прежде всего в Уфе. Думаю, в середине августа вакцина уже начнет поступать в регионы, а затем будет дан старт вакцинации к новому эпидемическому подъему заболеваемости гриппом», - сказал Онищенко.

Ранее, 28 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцин против гриппа начнутся в России с 1 августа. Он подчеркнул, что вакцина обновлена под актуальные штаммы вируса, сообщает «Радиоточка НСН».

