Правительство оценило ситуацию на рынке жилья и готовит ряд проектов, чтобы стимулировать ипотечное кредитование, заявила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В мае 2025 года российские банки выдали 52,54 тысячи ипотечных кредитов на 231,2 млрд рублей, говорится в докладе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом отмечается, что в годовом отношении количество и объем выдач рухнули на 60%. Всего за пять месяцев в России выдали 253,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 50%.