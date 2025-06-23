В Госдуме рассказали, как будут восстанавливать рынок ипотеки
Государство готовит ряд мер по поручению президента, чтобы улучшить ситуацию с ипотекой, заявила в пресс-центре НСН Светлана Разворотнева.
Правительство оценило ситуацию на рынке жилья и готовит ряд проектов, чтобы стимулировать ипотечное кредитование, заявила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В мае 2025 года российские банки выдали 52,54 тысячи ипотечных кредитов на 231,2 млрд рублей, говорится в докладе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом отмечается, что в годовом отношении количество и объем выдач рухнули на 60%. Всего за пять месяцев в России выдали 253,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 50%.
«Ключевая ставка, которая превышала все мыслимые пределы, да и сейчас не намного опустилась, она привела к тому, что большинство жителей крупных городов лишились какой-бы то ни было возможности улучшить свои жилищные условия. К сожалению, главный и преимущественный способ этого улучшения у нас — покупка жилья в ипотеку. Если у жителей малых городов все-таки есть более широкие возможности по получению льготной ипотеки. Я напомню, что там ее могли получить семьи с одним ребенком, есть льготная ипотека на строительство или приобретение индивидуальных жилых домов, то в крупных городах ситуация совсем тяжелая. Да, пытается блок правительства, отвечающий за эту сферу, исправить ситуацию. По итогам расширенного заседания Госсовета, есть ряд поручений президена, в том числе распространить льготную ипотеку для семей с детьми до 14 лет включительно, субсидирование ставки банков для застройщиков в малых городах, потому что именно эти застройщики, застройщики в регионах сейчас испытывают самые большие проблемы», — заключила она.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что более 1 трлн рублей из федерального бюджета направят на финансирование семейной ипотеки в России в 2025 году, напоминает НСН.
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