Риелторы назвали идеальную ставку по ипотеке
23 июня 202516:19
Ярослав Харитонов
Ставка по ипотеке должна быть такой, чтобы россияне могли позволить себе покупать квартиры без миллионных переплат, заявила в пресс-центре НСН Юлия Дольная.
Цены на жилье не будут значительно расти или снижаться в 2025 году, но главное, что может позитивно повлиять на рынок — снижение ставки по ипотеке до 8-9% процентов, рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная в пресс-центре НСН.
«Сейчас цены все равно растут в порядке инфляции. Кто-то говорит, что она — 9,8%, Путин на ПМЭФе сказал, что она 9,6%. Цены за год на новостройки растут в районе инфляции, на вторичку в районе 3-4%, сейчас на данный момент. Есть такое ощущение, что сейчас тихий рынок недвижимости, все это скажут, все застройщики. Сегодня я была у своего любимого застройщика, они тоже говорят, что у них тихий рынок. Естественно, вторичный рынок цены старается подкорректировать, снизить. Кто-то из клиентов, которые хотят побыстрее продать жилье, может на 10-15% снизить цену. Но что мы предполагаем как риэлторы и как агенты, что сейчас будет с рынком. Ставка начала падать, сейчас уже 20%. Есть некие прогнозы там Центробанка, что до конца года упадет до 16-17%. Что как следствие будет — падение стоимости ипотеки, может быть до 20%. Но это не та процентная ставка, которая подходит нам, за которую мы можем покупать квартиры. Нам нужно где-то реально ставка на ипотеку, которую может себе позволить себе нормальный, среднестатистический русский человек, это где-то 8-9%. В этом году стоимость квартиры не будет сильно расти, не будет сильно падать. Я этого не вижу», — подчеркнула она.
Ранее Дольная заявила в пресс-центре НСН, что у россиян сегодня нет денег, чтобы покрывать расходы на ипотеку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru