Цены на жилье не будут значительно расти или снижаться в 2025 году, но главное, что может позитивно повлиять на рынок — снижение ставки по ипотеке до 8-9% процентов, рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная в пресс-центре НСН.