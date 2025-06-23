«Нереально платить!»: Россиян предостерегли от многомиллионных ипотек
23 июня 202515:55
Ярослав Харитонов
У россиян сегодня нет денег, чтобы покрывать расходы на ипотеку, заявила в пресс-центре НСН Юлия Дольная.
Россияне не могут выплачивать колоссальные суммы по ипотеке при нынешних ставках, а многие даже не понимают, насколько много они переплачивают, рассказала в пресс-центре НСН эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная.
«Если говорить сейчас о текущей ставке, которая есть у банков, это 21-29%, я могу сказать честно, когда мы считали квартиру в ипотеку под 29% для моего клиента. Квартира стоила 40 миллионов, он должен был вернуть в конце, после 30 лет оплаты ипотеки, 250 миллионов. Купив квартиру за 40, он платит 250 миллионов, физически это просто нереально. Поэтому я считаю, что в нашей выдаче ипотеки есть некие проблемы, потому что у нас очень многие люди не умеют считают ипотеку. Люди считают, что если им 25% дали, они взяли 45 миллионов, прибавили 25% и получили сумму, которую они в конце должны заплатить. Только никто не считает, что 25% годовых идет, это колоссальная сумма, у нас нет ипотечной грамотности у людей. Прежде, чем банк выдаст ипотеку человек, он должен сесть и с ним проработать физически, посчитать сумму, рассказать ему, показать. Я могу сказать, что в данный момент на май месяц этого года сокращение ипотек по выдаче упало в два раза. Грубо говоря: каждому второму человеку отказывают сейчас потому что никто не может физически по 300-400 тысяч платить в месяц», — отметила она.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян рассказал в пресс-центре НСН, что выдача ипотечных кредитов в России рухнула на 60%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru