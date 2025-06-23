«Недопустимые цифры»: Выдача кредитов рухнула на 60%

Количество выданных ипотек в России неуклонно падает, заявил в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.

Объем кредитов для покупки жилья снизился за последний год, поэтому нельзя говорить о перегретости этого рынка, рассказал в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

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«Количество и объем выданных кредитов май к маю 2024 года рухнул на 60%. Это просто недопустимые цифры, недопустимые показатели. В мае 2025 года всего 52 тысячи ипотек поштучно было выдано. Первый квартал снизился на 42% от года к году, за первый квартал этого года. В этом смысле я не знаю, какую гениальную идею и какие благие намерения закладывают ответственные за это люди, говоря о том, что надо почему-то сдерживать, почему-то этот рынок перегрет. О какой перегретости может идти речь? Поэтому я считаю, что эту стратегию надо пересмотреть, очень надеюсь, что будет пересмотрено», — заключил он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала в пресс-центре НСН, как правительство простимулирует ипотеку.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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