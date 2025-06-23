Депутат оценила, во сколько обходится бюджету льготная ипотека
Бюджету придется потратить почти 300 миллиардов рублей, чтобы сохранить льготную ипотеку в 2025 году, заявила в Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
Сохранение льготной ипотеки обойдется бюджету в 280 млрд рублей, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
Правительство России выдало около 400 тысяч ипотечных кредитов по льготным условиям, это число может увеличиться даже больше, чем в два раза. Он этом сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях Кавказского инвестиционного форума. По его словам, на эту цель придется потратить еще 500 миллиардов рублей.
«Я обещала найти наши оценки, во сколько федеральному бюджету обойдется сохранение программы льготной ипотеки. Только на этот год, была сейчас корректировка — плюсом 280 млрд рублей, а если говорить про следующие года, то эти деньги могли бы пойти на строительство наемных домов или на какие-то прямые меры поддержки семей», — заключила она.
Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная в пресс-центре НСН назвала оптимальную ставку по ипотеке для россиян.
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