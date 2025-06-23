Депутат оценила, во сколько обходится бюджету льготная ипотека

Бюджету придется потратить почти 300 миллиардов рублей, чтобы сохранить льготную ипотеку в 2025 году, заявила в Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

Сохранение льготной ипотеки обойдется бюджету в 280 млрд рублей, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

Правительство России выдало около 400 тысяч ипотечных кредитов по льготным условиям, это число может увеличиться даже больше, чем в два раза. Он этом сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях Кавказского инвестиционного форума. По его словам, на эту цель придется потратить еще 500 миллиардов рублей.

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«Я обещала найти наши оценки, во сколько федеральному бюджету обойдется сохранение программы льготной ипотеки. Только на этот год, была сейчас корректировка — плюсом 280 млрд рублей, а если говорить про следующие года, то эти деньги могли бы пойти на строительство наемных домов или на какие-то прямые меры поддержки семей», — заключила она.

Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная в пресс-центре НСН назвала оптимальную ставку по ипотеке для россиян.

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