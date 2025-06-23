Сохранение льготной ипотеки обойдется бюджету в 280 млрд рублей, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

Правительство России выдало около 400 тысяч ипотечных кредитов по льготным условиям, это число может увеличиться даже больше, чем в два раза. Он этом сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях Кавказского инвестиционного форума. По его словам, на эту цель придется потратить еще 500 миллиардов рублей.