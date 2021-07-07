8.07.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Образование для привитых. Поступление и учёба в ВУЗах только по QR?»

В Совете Федерации в серьёз задумались об отказе в поступлении в ВУЗы не привитым от коронавируса. О таких перспективах для абитуриентов сообщил один из сенаторов, отметив, что на тех же основаниях можно будет получить отказ и в продолжении учёбы для уже учащихся студентов. Кроме того, в Совете ректоров Москвы и Московской области уже были разработаны рекомендации о переводе на «удалёнку» не привитых студентов и преподавателей с 1 сентября. Такие меры вынудят их либо вернуться к «гибридному» формату учёбы, либо пройти вакцинацию. В Минобрнауки подтвердили право ВУЗов допускать к занятиям только привитых студентов.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о перспективах ожидающих студентов российских ВУЗов в грядущем учебном году.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;

Председатель Всероссийского Союза студентов Олег Цапко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

