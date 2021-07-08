Студенты любят «плюшки». Властям предложили ввести бонусы за вакцинацию

«У нас осталось полтора месяца до того, как мы поймем, какая ситуация будет осенью. Все будет зависеть от того, как в эти полтора месяца поведет себя федеральная власть в виде Минобрнауки с точки зрения работы со студентами. Если продолжится сценарий «мы вас всех не допустим, закроем и так далее», мы увидим очень печальные и грустные цифры, все найдут лазейки, потому что никому невыгодно сегодня отчислять студентов», - отметил Цапко.

По его словам, можно материально мотивировать студентов вакцинироваться и приходить в вузы.