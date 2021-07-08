Студенты любят «плюшки». Властям предложили ввести бонусы за вакцинацию

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН предложил предоставить студентам дополнительные каникулы или материальные бонусы.

Для ускорения темпов вакцинации среди студентов необходимо использовать политику поощрения, а не принуждения, заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН.

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«У нас осталось полтора месяца до того, как мы поймем, какая ситуация будет осенью. Все будет зависеть от того, как в эти полтора месяца поведет себя федеральная власть в виде Минобрнауки с точки зрения работы со студентами. Если продолжится сценарий «мы вас всех не допустим, закроем и так далее», мы увидим очень печальные и грустные цифры, все найдут лазейки, потому что никому невыгодно сегодня отчислять студентов», - отметил Цапко.

По его словам, можно материально мотивировать студентов вакцинироваться и приходить в вузы.

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«Будет лучше, если министр услышит общественность, сядет за стол переговоров с родительскими, студенческими организациями. Необходимо просвещать, рассказывать о том, какие последствия заболевания бывают. Это можно делать в молодежном формате, мотивировать людей прийти в учебное заведение, а не оставаться в онлайн-формате, дать дополнительные плюшки. Студенты любят плюшки, например, можно дать дополнительные неделю или две каникул или материальную помощь тем, кто вакцинируется, дать какие-то льготы по оплате общежития. Сейчас учебные заведения несут огромные затраты на организацию гибридного формата обучения. Эти ресурсы можно направить на поощрение преподавателей и студентов», - предложил председатель студенческого союза.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в НСН заявил, что вакцинация усугубит кадровый кризис в сфере образования.

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