В Госдуме заявили, что вакцинация может усугубить кадровый кризис в вузах
Олег Смолин уверен, что учителя не будут массово отказываться от вакцинации, но дополнительные нагрузки и ответственность сделают сферу образования еще менее привлекательной для педагогов.
Учителя довольно активно вакцинируются, но кадровый кризис в сфере образования неизбежен, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в НСН.
«В России и без вакцинации голод учительских кадров, за исключением Москвы и еще примерно десятка российских регионов, где оплата труда учителей достойная. В регионах учителя получают маленькие зарплаты, и ситуация только ухудшается. Учителя народ дисциплинированный, народ просвещенный, они пойдут на вакцинацию. Но если не менять ситуацию с социальным статусом педагога, все время дополнять нагрузки, ответственность - кадровый кризис в российском образовании неизбежен. Вакцинация не причина, но дополнительный фактор», - объяснил Смолин.
Ранее председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН заявил, что возможность введения обязательной вакцинации для поступления в ВУЗ приводит студентов в недоумение.
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