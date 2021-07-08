Студенты могут скрывать факт вакцинации ради «удалёнки»

«Многим студентам удобен дистанционный формат, они подрабатывают, получают зарплаты, жить на стипендию нереально. Сейчас многие студенты работают полный день, им удобнее выходить в онлайн-формат. Мне кажется, государство не заинтересовано в том, чтобы сохранять этот формат. Если такую лазейку дадут, у нас многие студенты будут принципиально не приносить документы о вакцинации, даже если вакцинируются», - рассказал он.

Непривитым сотрудникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запретили с 5 июля появляться на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

