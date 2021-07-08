Студенты могут скрывать факт вакцинации ради «удалёнки»
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН отметил, что многим студентам будет удобнее учиться онлайн, но это скажется на уровне образования.
Студенты будут скрывать факт вакцинации ради того, чтобы учиться онлайн, заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН.
«Многим студентам удобен дистанционный формат, они подрабатывают, получают зарплаты, жить на стипендию нереально. Сейчас многие студенты работают полный день, им удобнее выходить в онлайн-формат. Мне кажется, государство не заинтересовано в том, чтобы сохранять этот формат. Если такую лазейку дадут, у нас многие студенты будут принципиально не приносить документы о вакцинации, даже если вакцинируются», - рассказал он.
Непривитым сотрудникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запретили с 5 июля появляться на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
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