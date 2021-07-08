В Госдуме выступили против обязательной вакцинации студентов

Олег Смолин уверен, что необходимо вести просветительскую деятельность среди студентов, но принуждать к вакцинации недопустимо. 

Отстранение непривитых студентов от занятий будет являться грубым нарушением законодательства РФ, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в НСН.

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«Я убежден, что нарушения права на образование быть не должно. Отстранять студентов от занятий, не заселять их в общежитие - это грубое нарушение российского законодательства, но вести просветительскую кампанию было бы правильно, объяснять студентам и абитуриентам, что вирус теперь бьет не только по старшему поколению, но и по молодым. Я напомню, что часть абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения и средние профессиональные учебные заведения это несовершеннолетние, а исследование эффективности вакцин на детях не завершено», - отметил Смолин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо привиться от коронавируса. Он отметил, что пройти вакцинацию нужно до начала нового учебного года. «Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля», — подчеркнул министр.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтудентыВакцинация
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