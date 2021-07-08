Студенты «реактивно» высказываются о принудительной вакцинации в соцсетях
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН заявил, что возможность введения обязательной вакцинации для поступления в ВУЗ приводит студентов в недоумение.
Студенты осознают важность применения вакцины при эпидемии, но не согласны с принудительными мерами и ограничениями «не для всех», заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН.
«Позиция студенчества разная, в большинстве своем ребята против принудительной вакцинации, но многие, конечно, понимают, что пройти эпидемии без вакцины мы не сможем, а то так и будем из волны в волну переходить. К сожалению, некоторые вещи непонятны. Нам студенты пишут о том, что вчера общегородской выпускной проводить можно было, а сегодня принимать в вуз не будут без вакцины? Это вот такие странные совпадения бывают в рамках одного и того же города. Когда мы видим фестиваль на 20 тысяч человек, а потом ограничения в данном городе спустя неделю. Это и Питер, и Липецк. Где-то мы перегибаем, а где-то недогибаем. Студенты, конечно, реактивно высказываются об этом в соцсетях», - рассказал Цапко.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ и Российский союз ректоров (РСР) обсудят возможность допуска на очные занятия студентов, сделавших прививку от коронавируса.
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