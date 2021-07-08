Студенты «реактивно» высказываются о принудительной вакцинации в соцсетях

«Позиция студенчества разная, в большинстве своем ребята против принудительной вакцинации, но многие, конечно, понимают, что пройти эпидемии без вакцины мы не сможем, а то так и будем из волны в волну переходить. К сожалению, некоторые вещи непонятны. Нам студенты пишут о том, что вчера общегородской выпускной проводить можно было, а сегодня принимать в вуз не будут без вакцины? Это вот такие странные совпадения бывают в рамках одного и того же города. Когда мы видим фестиваль на 20 тысяч человек, а потом ограничения в данном городе спустя неделю. Это и Питер, и Липецк. Где-то мы перегибаем, а где-то недогибаем. Студенты, конечно, реактивно высказываются об этом в соцсетях», - рассказал Цапко.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ и Российский союз ректоров (РСР) обсудят возможность допуска на очные занятия студентов, сделавших прививку от коронавируса.

