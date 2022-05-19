20.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нож в спину: куда отправится памятник Освободителям в Риге?»

После 9 мая внимание СМИ приковано к мемориалу Освободителям Риги. За последнюю неделю его дважды пытались осквернить. К тому же Сейм решил окончательно избавиться от этого элемента российского культурного наследия. 16 мая министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Руководство нескольких российских регионов уже высказались за то, чтобы демонтированный памятник был установлен на их территории.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Имели ли право со стороны Латвии так поступать с памятником, ведь это наследие культуры?

Кто понесет наказание за осквернение памятника освободителям Риги?

Будут ли ответные меры предприняты со стороны России?

Сколько памятников такого значения, как освободителям в Риге есть по всему миру?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Белик член Комитета Государственной Думы по международным делам;

член Комитета Государственной Думы по международным делам; Буранов Никита военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



