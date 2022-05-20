«Проиграли Украину»: В Госдуме заявили о неэффективном применении «мягкой силы»

Россия проиграла в борьбе «мягкой силы» на Украине и в ряде других постсоветских стран, заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.

«Тут мягкая сила если есть, мы ее проиграли в ряде стран постсоветского пространства, давайте будем правде в глаза смотреть. И Украину проиграли с позиции создания пророссийских партий, их нет ни одной сейчас. Даже оппозиционный блок, господин Медведчук ни разу не заявил конкретно, он должен был по Донбассу более четко выражаться, по Крыму и так далее. Нет на Украине пророссийских сил сейчас», - отметил он.

Создание единого реестра памятников не поможет спасти культурное наследие, необходимо искать рычаги давления на страны, которые их сносят, заявил ранее Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.

