«Проиграли Украину»: В Госдуме заявили о неэффективном применении «мягкой силы»
Дмитрий Белик отметил, что борьба проиграна в ряде стран постсоветского пространства.
Россия проиграла в борьбе «мягкой силы» на Украине и в ряде других постсоветских стран, заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.
«Тут мягкая сила если есть, мы ее проиграли в ряде стран постсоветского пространства, давайте будем правде в глаза смотреть. И Украину проиграли с позиции создания пророссийских партий, их нет ни одной сейчас. Даже оппозиционный блок, господин Медведчук ни разу не заявил конкретно, он должен был по Донбассу более четко выражаться, по Крыму и так далее. Нет на Украине пророссийских сил сейчас», - отметил он.
Создание единого реестра памятников не поможет спасти культурное наследие, необходимо искать рычаги давления на страны, которые их сносят, заявил ранее Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Шойгу: с «Азовстали» в плен сдались 1908 человек
- Шойгу анонсировал создание 12 новых воинских частей в Западном военном округе
- Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР
- Посол Украины обвинил Шольца в отказе поставлять Киеву оружие
- Курс доллара рухнул ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
- Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов
- «Известия»: Zara может возобновить работу в РФ под другим брендом
- В Еврокомиссии назвали «ненормальным» решение платить за российский газ в рублях
- Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
- В Госдуме предложили отменить верхний возрастной предел на заключение первого военного контракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru