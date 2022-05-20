В России предложили выкупать сносимые в других странах советские памятники

Необходимо создать единый реестр советских памятников и выкупать сносимые объекты, заявил военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в пресс-центре НСН.

«Существует мягкая сила, которую мы не умеем проецировать там, где это необходимо. Создан реестр памятников нашей организацией на базе портала местопамяти.история.рф, но точной информации обо всех памятниках нет. Учет памятников нужен, чтобы каждый на русском языке и на английском мог посмотреть, сколько их и что происходит с каждым из них. Я пришел к выводу о необходимости создания российского фонда, который мог сносимые объекты выкупать. Я не вижу иного способа спасти наше культурное наследие», - отметил он.

При этом член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил о готовности забираться советские памятники, но не выкупать их, так как это может подтолкнуть власти других стран к шантажу.

Если власти Латвии начинают демонтировать советские памятники, договор о выводе российских войск из региона теряет свою силу, заявил ранее член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.

