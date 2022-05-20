Военный историк заявил, что в Белоруссии «вымарана русская культура»

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в пресс-центре НСН призвал обратить внимание на сохранность культурного наследия и в Белоруссии.

«Не мешало бы политикам обратить внимание на то, что в Минске ни одной вывески на русском языке не осталось. А ведь Белоруссия - союзное государство. Я в Минск езжу каждый год, очень давно — по своим научным делам. И вижу, как с 2014 год по нынешнее время полностью вымарана русская культура и русский язык — они уничтожены. Это очевидно каждому, кто бывал там в последние годы. И если мы не активизируем работу по спасению наших памятников за рубежом, то в течение 3-5 лет или даже быстрее может не остаться ничего», - подчеркнул он.

С ним не согласился член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик. Депутат в пресс-центре НСН рассказал, что что ездил в Минск в прошлом году и увидел там хорошее отношение к россиянам и русскому языку на бытовом уровне.

Создание единого реестра памятников не поможет спасти культурное наследие, необходимо искать рычаги давления на страны, которые их сносят, заявил ранее Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.

