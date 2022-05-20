В Госдуме намекнули Латвии на ввод войск из-за демонтажа советского памятника

Если власти Латвии начинают демонтировать советские памятники, договор о выводе российских войск из региона теряет свою силу, заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.

«Для нас этот памятник является символом, как и все памятники советской эпохи – это наша история, история нашей победы, великой победы. Просто так демонтировать памятники не то, что мы никому не позволим, естественно мы не можем за каждый памятник начинать очередную специальную военную операцию, но мы на это отреагируем», - сказал он.

По его словам, Латвия идет по пути Украины, забывая о договоре о выводе российских войск от 1994 года.

«Естественно, Латвия была освобождена многонациональными советскими войсками, вся страна освобождала эти территории. Латвия позиционирует себя европейской страной, возможен ли в демократической стране снос какого-либо памятника? Вопрос риторический, мы видим, что происходит на Украине, которая подает заявку в ЕС, там памятники сносят, как простому человеку за хлебом сходить. Нечто подобное происходит сегодня в Латвии. Я бы хотел напомнить латвийским политикам, что у нас есть договор от 1994 года, в котором одним из условий вывода российских войск с территории Латвии являлась сохранность наших памятников. Сегодня Латвия просто использует момент, но этот договор никто не отменял. Если государство планирует односторонний отказ от этого договора, это ведет к рискам. У нас нет никаких обязательств об отсутствии российских войск на территории Латвии, если начинается снос памятников. Хотите сносить? Понимайте риски. Специальная военная операция идет, и никто не говорил, где и когда она закончится», - отметил он.

Позже Белик, однако, подчеркнул, что не призывает объявлять войну стране-члену НАТО, но выступает за использование подобных аргументов для отстаивания российских позиций.

«Понятно, что цель Запада сделать с Латвией и другими странами то, что они уже сделали с Украиной — анти-Россию. А нам сейчас нужно потихонечку отматывать эту ситуацию назад. В том числе отбивать у руководства этих стран желание сносить памятники. Это могут быть пакетные соглашения, в том числе — по экономическому, энергетическому сотрудничеству», - уточнил он.

После 9 мая внимание СМИ приковано к мемориалу Освободителям Риги, который дважды пытались осквернить. К тому же Сейм решил окончательно избавиться от этого элемента российского культурного наследия. 16 мая министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях.

