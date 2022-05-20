«Есть разные рычаги»: В Госдуме призвали бороться со сносом памятников за рубежом
Дмитрий Белик уверен, что мягкая сила в этом вопросе уже не поможет, а единый реестр не гарантирует защиту культурного наследия страны.
Создание единого реестра памятников не поможет спасти культурное наследие, необходимо искать рычаги давления на страны, которые их сносят, заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.
«Россия должна действовать с позиции силы: сносите памятники – получите ответ. Почему так тяжело вводятся санкции Евросоюзом на российскую нефть? Потому что Россия четко сказала по определенным каналам: введете эмбарго на нефть, отключим газ, они все встанут. Есть разные рычаги. Учет памятников даст нам красивую картинку, но от этого их уничтожать не прекращают», - объяснил он.
Идею создания единого реестра советских памятников выкупа сносимых за рубежом объектов ранее выдвинул военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в пресс-центре НСН.
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