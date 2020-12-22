24.12.2020 состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверки продуктов традиционно предпочитаемых россиянами к употреблению на Новый год
24.12.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Новый год 2021. Как правильно собрать праздничный стол»
Буквально считанные дни остаются до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, как и чем, накрывать праздничный стол. Главный принцип Быка – простота во всем: от украшения стола до приготовления блюд. Это главная тенденция новогодней моды 2021 года. Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки. Так, на протяжении 2020 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
- Год Быка: что можно и нельзя подавать к праздничному столу в 2021
- Из чего готовить правильный и полезный салат оливье?
- Как правильно выбрать майонез?
- Какая селёдка лучше всего пойдёт «под шубу»?
- Сколько будет стоить качественный сыр и как его найти на прилавке?
- Какие колбасы безопасно выставлять на праздничный стол?
- Какое шампанское пить под бой курантов?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Максим Рудаков;
- Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online и будет транслироваться в прямом эфире 24.12.2020 в 13:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
• Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.