24.12.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Новый год 2021. Как правильно собрать праздничный стол»

Буквально считанные дни остаются до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, как и чем, накрывать праздничный стол. Главный принцип Быка – простота во всем: от украшения стола до приготовления блюд. Это главная тенденция новогодней моды 2021 года. Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки. Так, на протяжении 2020 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

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Участники пресс-конференции:

Руководитель экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Максим Рудаков;

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online и будет транслироваться в прямом эфире 24.12.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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