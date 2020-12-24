Названы безопасные продукты для салата оливье

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.

Руководитель экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Максим Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН, как определить качественный сыр.

«Минимальная цена полутвердого сыра в магазине с учетом стоимости производства, логистики и маржи производителя не должна быть ниже 550-600 рублей за килограмм», - сказал он.

Он добавил, что цена - это не абсолютная гарантия, фальсификатом может оказаться и дорогой сыр. Не менее сложна ситуация с выбором колбасы.

«В ее составе могут находиться коллагеновые белки, заменяющие мясо, ингредиенты растительного происхождения, также понижающие качество. При этом все это определяется только в ходе лабораторного анализа», - рассказал он.

Рудаков отметил, что колбасы брендов «Велком», «Окраина» и «Мираторг» не имели претензий экспертов «Росконтроля». Среди майонезов Рудаков отметил бренды «Московский провансаль», «Скит», «Ряба», «Слобода». яйца луче брать у таких производителей, как «Окское», «Роскар», «Лето», «Волжанин».

С зеленым горошком ситуация благополучная с точки зрения безопасности, заверил эксперт. Рудаков рекомендует марки ЕКО, «Дядя Ваня», «6 соток».



