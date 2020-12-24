Диетолог рекомендовала вымачивать сельдь в молоке
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, что лишнюю соль из селедки можно убрать, вымочив ее в течение получаса в молоке.
Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, что лишнюю соль из селедки можно убрать, вымочив ее в течение получаса в молоке.
«Сама «шуба» утяжеляет по калориям популярный новогодний салат с селедкой», - говорит она.
Потому она предлагает или подавать на стол или просто селедку, или хотя бы заменить картофель в этом салате топинамбуром.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию
- Россия планирует выпустить 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю 2021 года
- Глава Ростуризма дала прогноз по возобновлению путешествий за границу
- Путин оценил работу правительства в 2020 году
- Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru