Диетолог рекомендовала вымачивать сельдь в молоке

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.



Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, что лишнюю соль из селедки можно убрать, вымочив ее в течение получаса в молоке.

«Сама «шуба» утяжеляет по калориям популярный новогодний салат с селедкой», - говорит она.

Потому она предлагает или подавать на стол или просто селедку, или хотя бы заменить картофель в этом салате топинамбуром.

