Диетолог назвала рецепт «здорового» оливье

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.



Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье.

«Майонез можно сделать самостоятельно. Потребуются желтки яйца, горчица, оливковое масло, чуть соли, специй и лимонной кислоты. Это избавит вас от крахмала, улучшителей вкуса и других подобных ингредиентов. Картофель можно заменить на топинамбур, он богат клетчаткой», - говорит она.

Соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо колбасы можно положить мясо курицы или индейки, а майонез можно заменить кисло-молочными йогуртами, рассказала диетолог.

