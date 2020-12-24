Эксперт рассказал о двойном обмане в крабовых палочках
Руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН, что в крабовых палочках не хватает даже и рыбного фарша.
Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.
Руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН, что мяса крабов в крабовых палочках нет.
«В крабовых палочках не докладывают даже и того рыбного фарша, который должен имитировать крабовое мясо, он заменяется крахмалом или чем-то еще, что повторяет консистенцию и структуру этого фарша. Отравится этим нельзя, но по сути это двойной обман – крабовые палочки и так имеют надпись «имитация», а тут вместо сурими сплошной крахмал. Двойное комбо получается », - сетует эксперт.
Рудаков назвал бренды, из которых можно выбирать крабовые палочки – «Меридиан», «Русское море».
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