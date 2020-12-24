Росконтроль выявил проблемы качества в российском шампанском
Руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН, что в российском шампанском выявлены проблемы с качеством.
Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в этом году составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза. Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки.
Руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН, что в российском шампанском выявлены проблемы с качеством.
«В частности, некоторые производители добавляют в него этиловый спирт, другие - углекислоту», - рассказал он.
По словам эксперта, среди сухих шампанских вин нет претензий к качеству у таких производителей, как «Новый свет» и «Лев Голицын», полусладкое лучше брать того же «Льва Голицына» и «Абрау-Дюрсо», полусухое – «Новый свет» и «Абрау-Дюрсо».
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