01.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина на тему: «Новые задачи национальной и миграционной политики: проблемы и решения».

22 марта в московском Crocus City Hall произошел кровавый теракт, в котором приняли участие граждане Таджикистана. После этого все снова заговорили об ужесточении миграционной политики. Проверки и рейды стали проводиться чаще и тщательнее.

Например, Минтруд предложил ужесточить условия работы мигрантов в России. Предложенные поправки могут кардинально изменить порядок завоза и трудоустройства иностранцев.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

• Какая сегодня ситуация с мигрантами?

• Какие проблемы предстоит решать в первоочередном порядке?

• Какие задачи стоят перед национальной и миграционной политикой сегодня?

• Как законодатели планируют регулировать миграционную политику?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

