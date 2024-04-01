Депутат Семигин упрекнул «ура-патриотов» в разжигании межнациональной розни
Каждый пользователь Интернета должен взвешивать то, что он говорит, ответственность этих людей сейчас будет повышена, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Некоторые интернет-ресурсы и люди, называющие себя военкорами, делают максимальное количество провокаций, которые способны вызвать межнациональный взрыв, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Беспокоит, что некоторые интернет-ресурсы и некоторые люди, называющие себя военкорами, делают максимальное количество провокаций, распространяя ложь и клевету, фейки… Они способствуют нагнетанию и провоцируют наших граждан… Пусть послушают президента, который предупредил, что ура-патриоты могут спровоцировать межнациональный взрыв, который разнесет Россию… Каждый пользователь Интернета должен взвешивать то, что он говорит. И ответственность этих людей сейчас будет повышена! Генпрокуратура, Роскомнадзор, Минцифры совместно с депутатами будут делать законопроект о наведении порядка в рамках закона… Я за демократичный Интернет, я за то, чтобы все высказывали свое мнение, в том числе критиковали власть и управления, но я против клеветы, фейков и разжигания межнациональной розни!», - сказал Семигин.
Ранее президент Владимир Путин призвал беречь межнациональный и межконфессиональный мир в России. Он признался, что его тревожат «ура-патриоты», которые говорят, что «Россия – это только для русских», передает «Радиоточка НСН».
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