Депутат Семигин упрекнул «ура-патриотов» в разжигании межнациональной розни

«Беспокоит, что некоторые интернет-ресурсы и некоторые люди, называющие себя военкорами, делают максимальное количество провокаций, распространяя ложь и клевету, фейки… Они способствуют нагнетанию и провоцируют наших граждан… Пусть послушают президента, который предупредил, что ура-патриоты могут спровоцировать межнациональный взрыв, который разнесет Россию… Каждый пользователь Интернета должен взвешивать то, что он говорит. И ответственность этих людей сейчас будет повышена! Генпрокуратура, Роскомнадзор, Минцифры совместно с депутатами будут делать законопроект о наведении порядка в рамках закона… Я за демократичный Интернет, я за то, чтобы все высказывали свое мнение, в том числе критиковали власть и управления, но я против клеветы, фейков и разжигания межнациональной розни!», - сказал Семигин.

Ранее президент Владимир Путин призвал беречь межнациональный и межконфессиональный мир в России. Он признался, что его тревожат «ура-патриоты», которые говорят, что «Россия – это только для русских», передает «Радиоточка НСН».

