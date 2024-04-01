Депутат Семигин призвал тщательнее проверять мигрантов на судимость
России нужны трудовые мигранты, однако в этой сфере есть целый ряд проблем с исполнением законодательства, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Мигранты нужны, об этом говорит президент, об этом говорят наши работодатели. Называются разные цифры – 2,5 миллиона человек или больше, хотя окончательную цифру посчитать никто не может. Хорошие мигранты, полезные мигранты нам, действительно, нужны. Нам нужны специалисты, люди, которые могли бы решать целый ряд вопросов в экономике и дать возможность нашей экономике развиваться и россиянам богатеть. Но когда мы начинаем анализировать трудовую миграцию, образовательную, мы видим целый ряд серьезных проблем… Начинается эта система проблем отнюдь не в России. Она начинается в странах, откуда они едут. Первый вопрос, который возникает: Кто они такие? Возникает вопрос к госорганам: Вы знаете о них что-то, прежде чем они сюда приехали? Если вы работаете со спецслужбами, то они вам эту базу могут дать. Во всяком случае, вы точно будете понимать, имеет ли человек судимость, привлекался ли он. Судя по той ситуации, которую мы получили, такого анализа нет», - сказал Семигин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека. Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН на этом фоне призывал ужесточить условия пребывания мигрантов в России, передает «Радиоточка НСН».
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