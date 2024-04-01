«Агрессия и митинги»: Семигин напомнил об опасности этнических анклавов в России
Когда появились анклавы, западные спецслужбы начали ими «рулить», отметил в эфире НСН депутат Геннадий Семигин.
В России формируются опасные этнические анклавы и кланы, а в их эпицентре – молельные дома, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«В чем опасности сегодня для страны нерешения ряда вопросов миграционной политики? Первая опасность: у них уже создана внутри в их сообществах вертикаль управления этими сообществами и диаспорами. Она уже есть: они разбиты все по ячейкам, по кланам, по социальным раскладкам. Тут два варианта: либо государство будет влиять на эту вертикаль, чтобы она наводила порядок в миграционной среде, либо эта вертикаль будет преподносить нам серьезные сюрпризы. Потому что формируются кланы, анклавы. Эта вертикаль управляет анклавами… В эпицентре этих анклавов – молельные дома. Люди не ходят в наши мечети, люди хотят свой ислам проповедовать. Насколько он радикален, должны судить специальные органы, и они должны понимать, что в этих молельных домах происходит. А в результате слабой работы по этой части появились митинги, шествия и агрессивные действия. Было понятно, что когда появилась вертикаль и появились анклавы, западные спецслужбы начали этим рулить», - сказал Семигин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека. Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН на этом фоне призывал ужесточить условия пребывания мигрантов в России, передает «Радиоточка НСН».
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