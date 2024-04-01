«Система прогнила!»: Семигин обвинил чиновников в незаконной регистрации мигрантов
Некоторые чиновники зарабатывали сотни миллионов долларов, когда незаконно регистрировали мигрантов, отметил в эфире НСН депутат Геннадий Семигин.
После теракта в «Крокус Сити Холле» чиновников арестовывают одного за другим: они абсолютно незаконно регистрировали мигрантов тысячами, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Я бы первые претензии предъявил органам власти, управления и спецслужбам, которые отвечают за миграционную политику. Посмотрите, сколько нарушений было выявлено до теракта и после теракта! Чиновников арестовывают сейчас одного за другим, которые абсолютно незаконно тысячами регистрировали мигрантов. Система погнила насквозь! Не вся, но некоторые люди стали зарабатывать сотни миллионов долларов в карманы. Спецслужбы Украины и Запада подсоединились к мигрантской среде, и они стали организаторами процесса», - сказал Семигин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека. Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН на этом фоне призывал ужесточить условия пребывания мигрантов в России, передает «Радиоточка НСН».
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