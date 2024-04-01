Депутат ГД Семигин призвал создать «силовую» Федеральную миграционную службу
Если мигрантов разных национальностей в России 12-16 млн, то это целая страна внутри страны, причем со своей структурой управления, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН напомнил о предложении создать Министерство по нацполитике и возродить Федеральную миграционную службу.
«Я считаю, что Министерство по национальной политике должно напрямую подчиняться президенту РФ и быть в составе силового блока – с учетом того, что по Конституции власть у нас принадлежит многонациональном народу, учитывая ряд стратегических задач, которые нужно решать. Что касается ФМС, то это тоже должно быть силовое ведомство вне зависимости от того, кому оно будет подчиняться. Если мигрантов разных национальностей в России 12-16 млн, то это же целая страна внутри страны, причем со своей культурой, обычаями, со своей структурой управления», - сказал Семигин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека. Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН на этом фоне призывал ужесточить условия пребывания мигрантов в России, передает «Радиоточка НСН».
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