18.11.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые тренды социальных сетей. Как "успешный успех" сменился на духовность и эзотерику»

Долгие годы можно было наблюдать очень активный тренд на успешность. "Быть успешным" было популярно, модно и на этом строилась реклама ненужных товаров и услуг, на этом строились практически все популярные блоги в социальных сетях. Сегодня всё больше людей отказываются от традиционного понимания «успешного успеха», которое ассоциируется с материальным богатством и карьерными достижениями, в пользу поиска внутренней гармонии и духовного развития. На фоне растущего интереса к эзотерике и методам самопознания, этот тренд становится более актуальным. Согласно последним исследованиям, более 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет ищут смысл жизни и стремятся к самосовершенствованию через медитацию, йогу и другие духовные практики. Эксперты утверждают, что тренд на духовность и эзотерику стал ответом на переосмысление ценностей в нашем обществе и был обусловлен рядом факторов, включая стресс, вызванный современным быстрым темпом жизни, а также высокими требованиями общества.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как сегодня меняются тренды в социальных сетях?

Как социальные сети влияют на жизнь современной молодежи?

Почему на смену «успешному успеху» все больше проявляется интерес к духовным практикам?

Стали ли люди меньше доверять инфоцыганам?

Какие новые тренды или практики могут появиться в соцсетях?

Почему в резюме стали спрашивать знаки зодиака и чем опасен это тренд?

Участники пресс-конференции:

Александр Солонкин - Председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ;

Председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ; Максим Левин - победитель телешоу «Битва экстрасенсов»;

победитель телешоу «Битва экстрасенсов»; Мария Терентьева-Галицких - председатель совета Национальной ассоциации блогеров;

председатель совета Национальной ассоциации блогеров; Елена Зарецкая - адвокат по защите прав предпринимателей.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

