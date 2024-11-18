«Это шизотерика»: Победитель «Битвы экстрасенсов» объяснил потребность россиян в чудесах
Максим Левин заявил НСН, что молодежь сегодня ищет легкие пути получения денег, построения карьеры и любви.
Россияне не отличают эзотерику от шизотерики, когда обещается легкий путь достижения какой-либо цели, но на самом деле в жизни такого не бывает, заявил победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Человеку всегда свойственно искать легкие пути. Люди видят в эзотерике, что можно выпить глоток воды и все станет хорошо. Я хочу разделить эзотерику и шизотерику. На рынке соцсетей шизотерики примерно 90-95%. Остальные – это те люди, которые десятилетиями восстанавливают традиции, которые не подразумевают легкий путь получения богатства, любви и так далее. В наших сказках героям всегда нужно было куда-то пойти, что-то принести, сделать, по щелчку волшебной палочки Гарри Поттера в жизни ничего не бывает. А люди все равно выбирают какой-то легкий путь, особенно молодежь. Это тяга к тому, чтобы получить что-то быстро, никто не объясняет, что так не работает на самом деле», - рассказал он.
Долгие годы можно было наблюдать очень активный тренд на успешность. Сегодня все больше людей отказываются от традиционного понимания «успешного успеха», которое ассоциируется с материальным богатством. Согласно последним исследованиям, более 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет ищут смысл жизни и стремятся к самосовершенствованию через медитацию, йогу и другие духовные практики.
Эксперты утверждают, что тренд на духовность и эзотерику стал ответом на переосмысление ценностей в нашем обществе и был обусловлен рядом факторов, включая стресс, вызванный современным быстрым темпом жизни, а также высокими требованиями общества.
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