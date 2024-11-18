«Наука и творчество»: В Ассоциации блогеров рассказали, как защитить детей от фейков
Мария Терентьева-Галицких заявила НСН, что современным детям нужны примеры юных спортсменов и ученых.
Современным детям нужны примеры юных спортсменов и ученых, что позволит защитить их от чрезмерного потребления фейковой информации в соцсетях, заявила председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких в пресс-центре НСН.
«Очень многие дети попали в изоляцию в период пандемии и начали общаться с нейросетями, это искусственное общение, искусственная подмена дружбы. Наши дети сегодня должны научиться внутренней цензуре, они должны знать, где может быть опасно, проверять факты. Не мы за них, а они сами. Они растут в мире, где столько фейков, столько нереального. Дети должны уметь фильтровать информацию. Мы не можем контролировать весь контент, который они потребляют. Надо фильтровать количество онлайн-жизни у подростков», - рассказала она.
Также Мария Терентьева-Галицких призвала создавать для детей настоящих героев, в том числе в социальных сетях.
«А второй момент заключается в том, что нашим детям сегодня надо давать другие примеры. Мы делаем большой форум в «Сколково», есть мальчик, который в восьмом классе уже резидент, Юра Мельников. Он уже выступает спикером, дает интервью, у него классные ценности, мышление. Это даже меня мотивирует. Это началось со школьной конференции, а затем пошел масштаб. Он должен быть героем, героями должны быть мальчики и девочки, которые в науке, спорте, в творчестве. У всех историй должен быть результат. Дети должны видеть, что их проекты поддерживают. Мы должны таким молодым героям помогать, рассказывать про них. Есть целые туры блогеров, где дети обмениваются своими знаниями», - добавила она.
Со своей стороны, председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин в пресс-центре НСН пригласил Юру Мельникова выступить в Госдуме на профильном мероприятии для обмена опытом с другими представителями молодежных движений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории
- Росреестр констатировал снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%
- В Пулково задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей
- АТОР: Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян
- Медведчук: Зеленский не сможет диктовать Трампу свои условия
- Похищенному из столичного зоомагазина коту Лучику нашли новый дом
- Вокалист «На-На» Политов рассказал о последней встрече с Левкиным
- США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ
- СМИ: Хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США
- Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru