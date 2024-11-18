«Элементы запугивания»: Россиянам рассказали, как распознать мошенника в соцсетях
Максим Левин заявил НСН, что призыв срочно заплатить деньги, акции и прочие уловки – основные признаки специалиста-мошенника.
Эзотерики-мошенники всегда будут запугивать человека, «играя» на его проблемах, заявил победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Самое главное – это элементы запугивания любого рода. Мошенники изначально будут пытаться завладеть сознанием человека, манипулировать им, говорить, что у человека полный хаос в жизни. Будет такая игра, чтобы показать, что у человека большая проблема. Как только начинается история, что пришло время «срочно что-то исправить», но для начала срочно заплати деньги, вы попались. Как только начинается история, что сегодня акция, только сегодня, это все – плохой знак. Это развод, в лучшем случае вы просто потеряете деньги. Эзотерики будут специально играть на ваших проблемах, убеждать вас в этом», - отметил он.
Россияне не отличают эзотерику от шизотерики, когда обещается легкий путь достижения какой-либо цели, но на самом деле в жизни такого не бывает, заявил ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
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