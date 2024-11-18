«Уголовные дела»: В России астрологов и коучей стали чаще обвинять в мошенничестве

В России магов и коучей стали чаще обвинять в мошенничестве, россияне подают иски после громких скандалов с блогерами, заявила адвокат по защите прав предпринимателей Елена Зарецкая в пресс-центре НСН.

«В последнее время много было задержаний коучей, но люди все равно попадаются на уловки нумерологов и так далее. При этом чаще стали поступать иски на подобных специалистов. Много уголовных дел возбуждается в отношении лиц, которые предоставляют магические и эзотерические услуги. Магов, астрологов привлекают по статье мошенничества в зависимости от суммы ущерба – крупный он или особо крупный. За шарлатанство статьи не существует, только мошенничество. Если учитывать блогеров, которые занимаются образовательной деятельностью, продают воздух, то здесь уже более расширенная ответственность. Это и незаконная предпринимательская деятельность, и уклонение от уплаты налогов», - рассказала она.

Россияне не отличают эзотерику от шизотерики, когда обещается легкий путь достижения какой-либо цели, но на самом деле в жизни такого не бывает, заявил ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.

