26.03.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые схемы обмана. Почему мошенники переключились на детей?»
Телефонные мошенники переключились с взрослых на детей. С несовершеннолетними связываются в мессенжерах и игровых чатах и предлагают «спасти родителей» от уголовной ответственности. Число таких случаев в феврале увеличилось более чем в пять раз по сравнению с декабрём прошлого года. Согласно данным аналитиков только за прошлый месяц в России зафиксировано около 600 подобных инцидентов.
Так, например, в Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам 300 тысяч рублей из-за угроз о недопуске к ОГЭ. А в Екатеринбурге мошенники представились представителями Госуслуг и обманули школьницу похитив 1 миллион рублей у родителей. 25 марта в Москве следователи возбудили дело по факту возможного похищения ребенка. По предварительным данным, 15 летняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении после того, как поговорила с телефонными мошенниками.
- Как обезопасить ребенка от уловок мошенников?
- Как мошенники узнают контакты детей?
- Как родителям установить контроль за действиями детей в интернете?
- Какие сегодня самые частые мошеннические схемы при обмане детей в сети?
- Какую психологическую опасность представляют мошенники для ребенка?
Участники пресс-конференции:
- Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- Психолог Анна Баленко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8