пресс-конференции
Анонс

Новые схемы обмана. Почему мошенники переключились на детей?

Информация

Начало конференции

10:00

27 марта 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 903 5945437

26.03.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые схемы обмана. Почему мошенники переключились на детей?»

Телефонные мошенники переключились с взрослых на детей. С несовершеннолетними связываются в мессенжерах и игровых чатах и предлагают «спасти родителей» от уголовной ответственности. Число таких случаев в феврале увеличилось более чем в пять раз по сравнению с декабрём прошлого года. Согласно данным аналитиков только за прошлый месяц в России зафиксировано около 600 подобных инцидентов.

Так, например, в Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам 300 тысяч рублей из-за угроз о недопуске к ОГЭ. А в Екатеринбурге мошенники представились представителями Госуслуг и обманули школьницу похитив 1 миллион рублей у родителей. 25 марта в Москве следователи возбудили дело по факту возможного похищения ребенка. По предварительным данным, 15 летняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении после того, как поговорила с телефонными мошенниками.

  • Как обезопасить ребенка от уловок мошенников?
  • Как мошенники узнают контакты детей?
  • Как родителям установить контроль за действиями детей в интернете?
  • Какие сегодня самые частые мошеннические схемы при обмане детей в сети?
  • Какую психологическую опасность представляют мошенники для ребенка?

Участники пресс-конференции:

  • Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • Психолог Анна Баленко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага

партнеры

пресс-конференции