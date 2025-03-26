26.03.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые схемы обмана. Почему мошенники переключились на детей?»

Телефонные мошенники переключились с взрослых на детей. С несовершеннолетними связываются в мессенжерах и игровых чатах и предлагают «спасти родителей» от уголовной ответственности. Число таких случаев в феврале увеличилось более чем в пять раз по сравнению с декабрём прошлого года. Согласно данным аналитиков только за прошлый месяц в России зафиксировано около 600 подобных инцидентов.



Так, например, в Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам 300 тысяч рублей из-за угроз о недопуске к ОГЭ. А в Екатеринбурге мошенники представились представителями Госуслуг и обманули школьницу похитив 1 миллион рублей у родителей. 25 марта в Москве следователи возбудили дело по факту возможного похищения ребенка. По предварительным данным, 15 летняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении после того, как поговорила с телефонными мошенниками.



Как обезопасить ребенка от уловок мошенников?

Как мошенники узнают контакты детей?

Как родителям установить контроль за действиями детей в интернете?

Какие сегодня самые частые мошеннические схемы при обмане детей в сети?

Какую психологическую опасность представляют мошенники для ребенка?

Участники пресс-конференции:



Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Психолог Анна Баленко.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 10:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



+7 903 5945437



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

