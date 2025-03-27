«Мишень для мошенника»: Только 18% родителей проверяют гаджеты своих детей

Более половины россиян обеспокоены тем, что их дети могут стать жертвами мошенников, при этом 57% родителей готовы купить мобильные телефоны своим детям уже в возрасте от 6 до 8 лет, а проверяют гаджеты только 18% родителей, заявила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН.

«Порядка половины россиян, которые являются родителями, выразили обеспокоенность, что их дети могут стать жертвами мошенников через мобильные устройства и компьютеры. По сообщениям СМИ, 13% убеждены, что их дети могут столкнуться с опасными людьми в интернете. При этом 57% родителей готовы купить мобильные телефоны своим детям в возрасте от 6 до 8 лет. 25% родителей готовы купить смартфоны детям в возрасте от 9 до 12 лет, а 15% - детям от 13 лет и старше. Более того, 18% родителей считают, что контроль за безопасностью детей в интернете должен быть только в начале активного использования смартфона. И только 10% устанавливают программы родительского контроля на смартфоны своих детей. 25% обсуждают правила безопасности с детьми, 23% устанавливают на смартфоны детей антивирус, и 18% проверяют гаджеты ребенка. По 15% детей получают информацию о том, как вести себя в критических ситуациях, от родителей или учителей. И что мы хотим от детей?», - посетовала она.

По ее словам, родители отказываются проводить с детьми время, поэтому дети становятся мишенью для мошенников.

«Нет контроля, а когнитивные навыки, способность анализировать и прогнозировать – пока еще не выработаны. И для чего 57% родителей готовы дать ребенку телефон? Для того, чтобы не проводить время вместе. Когда я общаюсь с родителями, выясняется, что они не проводят с ребенком в сутки даже 40 минут! То есть дети предоставлены сами себе, и становятся мишенью для мошенников», - заключила специалист.

Социальные сети – это механизм отчуждения детей, сегодня ребята не общаются друг с другом в школах на переменах, смартфоны из школ следовало бы убрать, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

